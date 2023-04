Arapongas realiza treinamento gratuito sobre emissão de notas fiscais

Da Redação

As inscrições devem ser feitas por telefone

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), em parceria com o Sebrae e Cidade Empreendedora, realiza na próxima terça-feira (11) um treinamento gratuito sobre a emissão da nota fiscal no portal nacional para o Microempreendedor Individual (MEI).

As inscrições devem ser feitas pelo telefone: 3902-1064.

Em edição extra publicada no diário Oficial da União, na última sexta-feira (31), o comitê gestor do simples nacional (CGSN) decidiu prorrogar para 1º de setembro de 2023 o início do prazo da obrigatoriedade da emissão da nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) para o Microempreendedor Individual (MEI), que estava prevista para o dia 3 de abril.

Desta maneira, os Microempreendedores Individuais (MEIs) poderão continuar usufruindo do sistema municipal para emissão da nota fiscal de serviço até o dia 31 de agosto de 2023.

SERVIÇO

Treinamento “Novo padrão nacional de NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica)

Data: 11 de abril

Horário: 19h

Local: Auditório da Prefeitura de Arapongas

Endereço: Rua Garças, nº 750 – Centro. A entrada será pela Rua Flamingos (portão da guarita).

fonte: Divulgação/Prefeitura de Arapongas A capacitação ocorre no dia 11 de abril

