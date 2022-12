Arapongas realiza tradicional bênção aos servidores municipais

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas realizou nesta quinta-feira, 15, a tradicional bênção ecumênica no Paço Municipal, como parte das atividades de encerramento de fim de ano. O ato contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, do vice-prefeito, Jair Milani, secretários municipais, vereadores da base aliada e demais servidores públicos. A celebração foi ministrada pelo vereador Cecéu, Padre Noel Ribeiro da Silva, da Paróquia Santo Antônio de Pádua, e também pelo pastor e vereador Rodrigo de Deus.

Onofre aproveitou o momento para agradecer a cada servidor, desejando prosperidade para 2023. “ Passamos por um ano com muitos desafios, ainda com reflexos da pandemia, mas também com muito aprendizado. Em 2022, aprendemos ainda mais importância de se doar ao próximo, de atuar para servir, e que com dedicação, podemos chegar longe. Agradeço muito a todos vocês que são parte fundamental desta administração. Que em 2023 possamos fazer ainda mais por Arapongas”, disse.

SHOW DE PRÊMIOS

Já o tradicional sorteio de prêmios da Prefeitura Municipal de Arapongas aos servidores públicos aconteceu na última quarta-feira, 14, no Paço Municipal. Participaram servidores ativos e inativos da Prefeitura, além da Câmara e da Codar. O show de prêmio dos servidores públicos municipais foi uma realização da Prefeitura de Arapongas, Câmara Municipal de Arapongas e Sindicato dos Servidores Públicos de Arapongas e Sabáudia (SISPAMAS). Foram sorteados 01 motocicleta Suzuki 150 CC 21/22; Smart TV’s LG, prêmios em dinheiro e outros brindes. O evento contou com o apoio do Sicredi e Sicoob.

RECESSO

Conforme o decreto nº 900/22, as repartições públicas municipais estarão em recesso no período de 19 de dezembro de 2022 a 08 de janeiro de 2023. Deverão trabalhar no período do recesso, os servidores com serviços considerados indispensáveis e essenciais, definidas as escalas, horários e datas pelos respectivos Secretários de cada área.

