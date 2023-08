Arapongas realiza torneio de Streetball para homenagear professor Peta

Com o apoio da Prefeitura de Arapongas, o município recebeu na última quarta-feira (23) o 1º Torneio de StreetBall, que homenageou o professor e ex-secretário municipal de Educação, Luiz Roberto dos Santos, o Peta. Ele faleceu em maio do ano passado.

A iniciativa foi de autoria do vereador, Levi Xavier. O evento aconteceu na quadra de basquete ao lado da Estação Cultural Milene, contando com a presença do vice-prefeito, Jair Milani, da secretária de Educação, Cristiane Rossetti, do secretário de Esporte, Altair Sartori, secretário da Cultura, Geison Cortez, Guarda Municipal, familiares do professor Peta e atletas da categoria.

PARTIDA – Em quadra, oito times estrearam o 1º Torneio de Streetball – uma variação do basquete jogado em quadras abertas. “Foi uma noite de muito disputada entre os meninos, mas com muita amizade e união. Só tenho a agradecer a Deus por me conceder saúde para poder contribuir essa alegria para esses jovens que tenho certeza que jamais será apagado de suas memórias”, disse Levi.

O vice-prefeito, Milani, parabenizou a iniciativa. “Um belo incentivo ao esporte e homenagem ao nosso saudoso, Peta. Ele foi um grande esportista e sempre defendeu o esporte como um importante passo na vida de seus alunos”, salientou.

O professor Peta foi um atleta brilhante nos anos 60 e 70 como jogador de futebol e basquete, ele foi depois professor de educação física, diretor de colégio e, por último, secretário da Educação de Arapongas.

