Da Redação

Arapongas realiza seletiva para equipes de base do Futsal

De acordo com a Prefeitura de Arapongas, a Secretaria de Esportes vai realizar uma seletiva na modalidade de futsal, nos dias 22 e 24 de fevereiro e dia 03 e março. A peneirada será para a formação das equipes de base nas categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15, que representarão o município nos campeonatos oficiais disputadas pela cidade.

A seletiva será realizada para garotos nascidos nos anos de 2007 e 2008 (Sub 15), 2009 e 2010 (Sub 13) e 2011 e 2012 (Sub 11), que deverão comparecer munidos de documentos de identidade, máscara, roupas adequadas para a prática esportiva e deverão estar acompanhados de um responsável.

Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria de Esporte pelo telefone 3902-1114 ou diretamente com o professor Franklin pelo telefone 043 99821-4580.

Dia: 22/02 – Categoria Sub 11

Horário: 18h00

Local: CIE

Prof. Maurinho Cassitas





Dia: 24/02 – Categoria Sub 13

Horário: 18h00

Local: CIE

Prof. Maurinho Cassitas





Dia: 03/03 – Categoria Sub 15

Horário: 18h00

Local: CIE

Prof. Maurinho Cassitas