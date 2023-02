Arapongas realiza reunião e discute melhorias no trânsito

Da Redação

A reunião aconteceu na nesta sexta-feira (17)

Nesta sexta-feira, 17, o Conselho Municipal de Trânsito e Segurança Pública (Comuts) realizou a primeira reunião de 2023 para alinhar ações e estratégias a serem aplicadas no trânsito em Arapongas.

Entre os temas, foram discutidos: cronograma das reuniões no decorrer do ano; o Plano de Segurança Municipal 2023; utilização de recursos do Fundo de Trânsito Municipal. Foi apresentada a elaboração de estudos sobre melhoria da fiscalização no trânsito em perímetro urbano - com a implantação de fiscalização automática de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres nas esquinas; o uso de novas tecnologias para se controlar o acesso e saída de veículos com alerta de furtos e roubos, entre outros.

Participaram também representantes de entidades, clubes de serviços e das Secretarias Municipais, Guarda Municipal, Polícia Militar, Defesa Civil, Conselho de Pastores, Câmara Municipal, ACIA e SIMA.

Você sabia?

O Comuts Órgão permanente e paritário, de deliberação colegiada, instituído por Lei Municipal, tem como competência caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador em assuntos relacionados ao Trânsito e a Segurança pública da cidade.

