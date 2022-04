Da Redação

Arapongas realiza reunião com supervisores de educação

Nesta terça-feira (15), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que, através da Secretaria Municipal da Educação, realizou nesta semana uma reunião com os supervisores das Escolas Municipais para receber a devolutiva da avaliação diagnóstica.

continua após publicidade .

A avaliação diagnóstica foi realizada em todas as Escolas do município, com alunos do 1º ao 5º ano, na semana de 21 a 25 de fevereiro. O objetivo da avaliação é realinhar o trabalho de resgate e nivelamento da aprendizagem dos alunos com o intuito de sanar as defasagens de aprendizagem durante a pandemia.



“A partir desta devolutiva, os conteúdos que serão trabalhados nas escolas serão realinhados de acordo com a necessidade dos alunos”, explica a gerente de Ensino, Lilian Paula Martins Lorençato.

continua após publicidade .

Também estiveram presentes na reunião a coordenadora pedagógica Andréa Rodrigues Arambul, a coordenadora de Educação Física, Elisângela Tropeia, a coordenadora da EJA, Maria Helena Macedo da Silva, e as pedagogas do Cemear, Cíntia Percinoto e Mariana Zanetti.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.