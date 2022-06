Arapongas realiza prestação de contas do 1º quadrimestre

Da Redação

Nesta quarta-feira (01), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que, na manhã da última segunda-feira (30), foi realizada a Audiência Pública presencial de prestação de contas do1º quadrimestre de 2022, conforme disposto no § 4° do artigo 9° da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O ato aconteceu na Câmara Municipal de Arapongas, e foi transmitida pela página do Facebook, podendo ser acessada através do link.

De acordo com os dados apresentados pela contadora geral do município, Mirian Derdote, as receitas realizadas até o primeiro quadrimestre somaram R$ 152.544.949,10. Das receitas próprias do município, o IPTU destacou em 29%, em segundo lugar outros impostos, taxas e contribuições de melhorias 28% e o terceiro lugar o ISS que ficou 24%. As despesas empenhadas até o primeiro quadrimestre totalizaram R$ 145.767.933,99, percentualmente, a educação teve o maior volume de investimento, com 28% empenhado.



Na mesma oportunidade foram apresentadas também as contas do primeiro quadrimestre de 2022 do IPPASA, com um resultado superavitário de R$ 15.502.187,11.

A Secretaria Municipal da Saúde também apresentou as contas do período, com destaque também nas ações e serviços públicos, demonstrando um valor aplicado com percentual de 18,71%, sendo que o mínimo exigido pela constituição federal é de 15%.

Os números gerais da prestação de contas estão à disposição da população no Portal da Transparência.



Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.