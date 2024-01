Arapongas realiza posse dos novos Conselheiros Tutelares

Nesta quarta-feira, 10, durante ato realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Arapongas, tomaram posse os novos conselheiros tutelares que compõem os trabalhos de atendimento às crianças e adolescentes – mandato de 2024/2028. O grupo composto por: Martha Marchiori (446 votos); Eloíse Hollandini (351 votos); Silvia Ferreira (341 votos); Edimilson Vasconcelos (336 votos) e Fernanda Cavalcante (322 votos) foi eleito durante pleito ocorrido no dia 1º de outubro de 2023.

continua após publicidade

LEIA MAIS - PM de Arapongas cumpre mandado por tráfico de drogas e prende homem

A cerimônia de posse contou com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, da secretária de Assistência Social, Terezinha Canassa e outros secretários, do presidente da Câmara, Márcio Nickenig e demais vereadores, além de familiares dos novos conselheiros, e a ex-conselheira tutelar, Eliane Girassol, representando os conselheiros que deixam os cargos e também representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapongas (CMDCA). O prefeito Sérgio Onofre agradeceu o empenho do grupo anterior, dando também boas-vindas aos novos conselheiros.

continua após publicidade

“Vocês são parte importante para as crianças e adolescentes que mais precisam. Acompanham de perto situações difíceis e desafiadoras, fazendo cumprir a lei que garante os direitos desses menores. Estamos à disposição para contribuir, através de uma responsabilidade compartilhada. E pedimos também apoio de toda a comunidade. Desejo comprometimento e boa gestão”, salientou. O presidente da Câmara, Nickenig, reforçou sobre a atuação do Conselho Tutelar de Arapongas.

“Unir esforços entre o legislativo, executivo, demais órgãos e sociedade civil nas ações que vão ao encontro das reais necessidades das nossas crianças e dos nossos adolescentes”, disse. Seguem como suplentes: Andreia Souza, Michele Menzes, Cristiane Candreva, Florisa Cheles, Rafael Vicentin e Ediana Barros.

SAIBA MAIS

O Conselho Tutelar de Arapongas orienta toda a população que denúncias e informações devem ser feitas através do telefone: 3902-1159, também pelo: 98806-0832 (disponível 24 horas) ou ainda pelo Disk 100. O Conselho está situado na Rua Pombas, 965 – Centro.

Siga o TNOnline no Google News