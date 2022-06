Arapongas realiza palestra pela Semana do Meio Ambiente

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), abriu, nesta sexta-feira (03), as atividades da Semana do Meio Ambiente. O evento faz alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho.

Com ato solene no Anfiteatro Oduvaldo Vianna Filho, o "Vianinha", uma palestra com foco na separação e coleta seletiva de lixo foi ministrada para as diretoras das Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), auxiliares das instituições de ensino e integrantes das cooperativas de recicláveis.

A oportunidade contou também com a presença do prefeito Sérgio Onofre, do vice-prefeito e secretário de Obras Jair Milani, e do secretário da Seaspma Renan Rodrigues Manoel. “Este é o primeiro evento que nós realizamos pós-pandemia. E o nosso foco será levar orientações sobre a separação correta do lixo e sobre a coleta seletiva. Neste primeiro momento, queremos levar informações para as Escolas Municipais e CMEI’s, para que tais práticas sejam feitas em cada instituição, e claro, que chegue aos alunos, que por consequência, levam este aprendizado para casa auxiliando os pais. Vamos debater muito sobre reciclagem e coleta seletiva”, disse Renan Manoel.



O vice Milani, também salientou a importância do engajamento de todos nas questões ambientais. “Já estive como secretário do Meio Ambiente há alguns anos, e de lá para cá, vimos a evolução no modo como podemos descartar correta nosso lixo, como armazena-lo e demais práticas que cooperam com o meio ambiente. Além disso, temos muitas famílias que garantem o sustento através da reciclagem. Por isso, é importante que todos tenham consciência e práticas positivas”, frisou.

Onofre falou sobre a relevância da educação ambiental, além de novos projetos que colaborem com a área. “Temos visitado e buscado trazer a Arapongas empresas voltadas para a área de soluções ambientais, ampliando o conhecimento sobre o funcionamento de uma usina de processamento do lixo urbano dentro dos mais modernos parâmetros. Além disso, a cultura em educação ambiental deve ser iniciada nas escolas, onde o aluno aprende e reproduz em casa. E os adultos também precisam se reeducar e ter consciência do que fazer e o que não fazer. A separação correta do lixo, entre orgânico e reciclável fortalece muito o trabalho dos nossos cooperados”, reforçou.

Logo em seguida, o público acompanhou uma palestra ministrada pelo diretor do Meio Ambiente, Jacídio da Silva. O ato contou também com a presença de secretários municipais, presidente da Câmara, Rubens Manoel e vereadores da base aliada.

Confira abaixo a programação completa da Semana Comemorativa ao Meio Ambiente:



Dia 03 de junho (sexta-feira):

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.



Local: Teatro Vianinha

09h00: Abertura do evento/ Participação do prefeito Sérgio Onofre e secretários municipais, das diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), diretoras das Escolas Municipais, auxiliares, representantes das cooperativas de recicláveis de Arapongas e vereadores.

Dia 06 de junho (segunda-feira):

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

Local: Escola Municipal Papa João Paulo

08h00: Palestra da Secretaria do Meio Ambiente

14h00: Palestra da Secretaria do Meio Ambiente

Dia 07 de junho (terça-feira):

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

Local: Cine Teatro Mauá

08h15: Abertura

08h30 às 09h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal





Dia 08 de junho (quarta-feira):

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

Local: Cine Teatro Mauá

08h15: Abertura

08h30 às 09h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal





Dia 09 de junho (quinta-feira):

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

Local: Cine Teatro Mauá

08h15: Abertura

08h30 às 09h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal

14h00: Abertura

14h30 às 15h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

16h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal





Dia 10 de junho (sexta-feira):

Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

Local: Cine Teatro Mauá

08h15: Abertura

08h30 às 09h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal

14h00: Abertura

14h30 às 15h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

16h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.