Arapongas realiza palestra para alunos da Rede Estadual de Ensino

Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do departamento de Epidemiologia - Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), foi realizado na última semana, uma séria de palestras aos alunos do Colégio Estadual Emílio de Menezes e Colégio Estadual Júlia Wanderlei.

A ação foi uma iniciativa do Núcleo Regional de Educação de Apucarana e o tema central dos encontros foi sobre a pandemia da Covid-19: dados estatísticos; cuidados; prevenção e vacina. Durante a oportunidade, os estudantes também receberam informações de prevenção e combate à dengue; levando em consideração os altos registros de casos confirmados em Arapongas.

As palestras foram ministradas pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Arapongas, Fernanda Golas. “A ação integrou também uma atividade do programa Saúde na Escola. Foi um bate papo importante com os jovens, reforçando os cuidados e levando maior conscientização. A vacina contra a Covid-19 também foi um tema que frisamos bastante. Levando em consideração que muitos jovens desta faixa etária ainda não tomaram a vacina”, salientou.

Dados estatísticos

Segundo o último boletim epidemiológico da Covid-19, Arapongas destaca a redução do número de casos nos últimos 7 dias em 5,26% (39 para 36); redução do número de casos nos últimos 30 dias de 37,59% (1.176 para 734); redução dos óbitos nos últimos 07 dias, não sendo registrados óbitos; redução dos óbitos nos últimos 30 dias, sendo 06 óbitos registrados; aumento no percentual de curados de 98,06% para 98,09%; aumento no número total de pessoas que já contraíram o COVID-19 de 0,11% (34.452 para 34.488);aumento no número total de pessoas que já se curaram do COVID-19 de 0,15% (33.782 para 33.831) e redução da taxa de transmissão de 0,78 para 0,77.

Já sobre a dengue, o município registra: 364 casos confirmados; desse total, 356 são autóctones, ou seja, adquiridos dentro do próprio município, e oito são importados. O número de notificações é de 1.052; 281 casos em investigação; 407 negativos e um óbito.

