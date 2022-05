Arapongas realiza palestra “Mães Empreendedoras de Sucesso”

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), informou nesta segunda-feira (09), que será realizado nesta quarta-feira (11), uma palestra sobre "Mães e Empreendedoras de Sucesso” – Mulheres empoderadas economicamente no Fortalecimento do setor produtivo e desenvolvimento de comércios mais justos em novos mercados.

continua após publicidade .

O encontro gratuito, acontecerá às 19h30, e conta com o apoio do Fomento Paraná, Câmara da Mulher Empreendedora, Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA) e Sebrae, e será ministrado por Carmen Benedetti, palestrante e instrutora de Comunicação para vendedores e líderes.

A palestra será realizada no Centro de Negócios de Arapongas, localizado na Avenida Arapongas, 88 – 1º andar. As inscrições devem ser feitas através do link.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.