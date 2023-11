Arapongas realiza o III Festival Cultural de Bandas e Fanfarras

Acontece neste domingo, (26), o III Festival Cultural de Bandas e Fanfarras de Arapongas. O evento que conta com a apoio da Prefeitura de Arapongas, em parceria com as secretarias de Esporte e Cultura. As apresentações serão no Ginásio Municipal Luiz Augusto Zin, a partir das 08h00.

Neste ano, o evento contará com a participação de 10 corporações, sendo oito de Arapongas e duas de outros municípios (Florestópolis e Rolândia).

O Festival Cultural de Bandas e Fanfarras tem por promover integração entre grupos musicais, através de cultura e criatividade. Tal projeto de lei foi de autoria do vereador Levi Xavier, sendo aprovado pela maioria na Câmara Municipal e, posteriormente passou a fazer parte do calendário oficial do município.

