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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Arapongas realiza mutirão do Cadastro Único neste sábado no CRAS CSU

Atendimento exclusivo para a região do Jardim Aeroporto ocorre das 8h às 16h

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 10:20:42 Editado em 14.05.2026, 10:20:36
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Arapongas realiza mutirão do Cadastro Único neste sábado no CRAS CSU
Autor O foco do atendimento são os moradores da região atendida por esta unidade - Foto: - Divulgação Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), realiza neste sábado (16) um mutirão para a regularização de dados do Cadastro Único. A ação acontece das 8h às 16h, na sede do CRAS do Centro Social Urbano (CSU), localizado na Avenida Gaturamo, nº 100, no Jardim Aeroporto. O foco do atendimento são os moradores da região atendida por esta unidade, que devem comparecer para garantir a continuidade de seus benefícios assistenciais.

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Além da atualização cadastral, o evento contará com a participação da Secretaria de Saúde para realizar a pesagem de mães e filhos, procedimento obrigatório para a manutenção de diversos programas sociais. A iniciativa busca evitar o bloqueio ou a suspensão de repasses por falta de informações atualizadas nos bancos de dados do Governo Federal e do município.

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Segundo a secretária de Assistência Social, Ângela Cardoso, a participação das famílias é indispensável para assegurar que a assistência ocorra de forma regular. A gestora ressaltou que a atualização é o principal mecanismo para garantir que os programas cheguem a quem realmente precisa e que nenhuma família seja prejudicada por pendências burocráticas.

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ARAPONGAS Assistência Social cadastro único mutirão programas sociais Semas
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