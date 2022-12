Arapongas realiza I Capacitação de Suporte Básico de Vida

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nos dias 08 e 09 de dezembro, a I Capacitação de Suporte Básico de Vida - Basic Life Support (BLS). O ato aconteceu no auditório do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores (IPPASA), sendo ministrado por profissionais do SAMU Arapongas; que participaram recentemente do treinamento no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

“O grupo replicou o conteúdo aos profissionais de enfermagem - de nível superior e médio, que atuam nos diversos serviços de saúde do município”, disse o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.

CONTEÚDO

O BLS é utilizado para o treinamento de equipes de profissionais de saúde com o intuito de reduzir a morte e a incapacitação por doenças cardiovasculares.

A capacitação veio para atualizar os profissionais da área da saúde quanto ao assunto proposto, para que possam ter segurança na abordagem às vítimas.

Na oportunidade, foi realizada a demonstração de um equipamento de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) Automatizado; que é um sistema desenvolvido para fornecer uma RCP de alta qualidade. Com uma tecnologia única, sendo o que há de mais moderno nos atendimentos de emergência da atualidade.

