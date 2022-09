Arapongas realiza Feira do Livro na Estação Cultural Milene; confira

Da Redação

Com realização da Alacadim - Livros e Brinquedos, a Feira literária oferece, ainda, contação de histórias aos interessados

A Prefeitura Municipal de Arapongas nesta quinta-feira (15), por intermédio da Secretaria Municipal de Cultural, Lazer e Eventos (Secle), informou que realiza a Feira do Livro na Estação Cultural Milene.

O evento, que teve início na última terça-feira (13), segue acontecendo até o dia 27 de setembro, das 08h às 20h. A Feira do Livro de Arapongas, conforme informações da Prefeitura Municipal, disponibiliza para os araponguenses e moradores da região obras para todas as idades.

Segurança no local

Após atos de vandalismo registrados na Estação Cultural Milene, em Arapongas, o município reforçou a segurança do local com a instalação de mais duas novas câmeras. Arapongas conta, atualmente, com 18 prédios públicos monitorados com câmeras e 56 espaços com alarmes.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

