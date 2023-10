Arapongas realiza encontro Pró-saúde da população negra

Arapongas recebe neste domingo, 29, o VIII Encontro Municipal Pró-saúde da população negra – Vida Longa com saúde e sem racismo. Neste ano, de maneira antecipada, o tradicional evento traz à tona importantes questões e demandas sobre pautas voltadas à saúde pública da população negra, já em alusão ao mês da Consciência Negra; celebrado em novembro. Promovido pelas entidades Ilé Àse Ti Tóbi Ìyá Àfin Òsùn Alákétu e AIABA - Associação Interdisciplinar Afro-Brasileira e Africana, o evento irá reunir diversos profissionais e especialistas, com debates pautados em saúde e representatividade da população negra.

“Com alegria vamos realizar mais um encontro produtivo e, sobretudo, levando discussões importantes e extremamente necessárias. Trazendo diálogo aberto e promoção de ações efetivas que virão ao encontro das reais necessidades em saúde da população negra do município”, salienta a anfitriã e mediadora, Ìyálòrísá Joilda Ti Òsùn – Joilda Pereira de Jesus (Mãe Joilda).

APOIO

O VIII Encontro Municipal Pró-saúde da população negra – Vida Longa com saúde e sem racismo conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Arapongas – através da Secretaria de Saúde e Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos, do Sistema Único de Saúde (SUS), Departamento de Gestão do Cuidado Integral (DGI/SAPS/MS), Ministério da Saúde, Coordenação Estadual DST/AIDS, APP Sindicato, Honpar, Rede Mulheres Negras PR, Idafro – Instituto de Defesa dos Direitos das religiões afro-brasileiras, FPRMA, Rede Nacional de Religiões Afro-brasileiras e saúde, Neab XWm UnB, Espaço Humana Mente, Escritório Hércules, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, AFALP, Ilé Àse AlayÈ, Lebios/UFPA, Aratintas, Governo Federal, YLÈ AXE. Realização: Ilé Àse Ti Tóbi Ìyá Àfin Òsùn Alákétu, AIABA - Associação Interdisciplinar Afro-Brasileira e Africana e Projeto Oridé – Cultura Africana e Afro-brasileira.

EVENTO

DIA: 29 DE OUTUBRO DE 2023

HORÁRIO: Das 07h40 às 18h00

LOCAL: Sede das Entidades (Ilé Àse Ti Tóbi Ìyá Àfin Òsùn Alákétu e AIABA - Associação Interdisciplinar Afro-Brasileira e Africana) e online

ENDEREÇO: Rua Dançador Estrela, 424 – Jardim Alto da Boa Vista.

Os eventos serão em formato híbrido, com transmissão online pelo canal do Youtube: https://youtube.com/live/uk8AfO-LjY4?feature=share

