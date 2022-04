Da Redação

Arapongas realiza dia D da vacinação contra a gripe

Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no sábado, dia 30 de abril, o dia “D” da vacinação contra a gripe. A ação vai acontecer das 9 às 16 horas, em diferentes pontos. Nesta ação seguem sendo vacinados os idosos com 60 anos ou mais e profissionais da Saúde. Além disso, as crianças de seis meses a menores de cinco anos, também serão incluídas na campanha.

No mesmo dia, serão aplicadas também a vacina contra o sarampo – nas crianças de crianças de seis meses a menores de cinco anos. Conforme o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, a mobilização vem para fortalecer o esquema vacinal destes grupos. “ Ainda estamos com uma procura baixa pela vacina contra a gripe. Por isso, o dia D vem para fomentar a aplicação das doses. Levando maior proteção para a população contra a gripe”, frisa.

LOCAIS

- Pronto Atendimento 18 Horas Conjunto Palmares (Rua Tanatau, Nº 520) - Pronto Atendimento 18 Horas Conjunto Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280)- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real)- Jaime de Lima (Rua Juriti, 1.177)- Clínica do Bebê ( Rua Perdizes, nº 1420 – centro)

- UBS Aricanduva (Rua Caiapó S/N)- UBS Bandeirantes (Rua Mergulhador, nº 690)- UBS CAIC (Rua Codornix, nº 153)- UBS Centauro (Rua Mutum Poranga, nº189)- UBS Tropical (Rua Dançarino, esquina com Olho de Fogo S/N)

DOCUMENTAÇÃO

- Carteira de vacinação

- Cartão SUS

- Documento pessoal (CPF).