Arapongas realiza desfile neste 7 de setembro; veja quem irá desfilar

A Prefeitura de Arapongas realiza nesta quinta-feira, 7, o desfile cívico da Independência, a partir das 8h. O tradicional evento acontece na Avenida Arapongas, seguindo os mesmos moldes dos anos anteriores, com abertura do Desfile com cerimonial no Palanque, logo após será feito o início do trajeto com os pelotões.

Iniciando na Rua Falcão (esquina do Correio), seguindo até a Rua Jacutinga (depois do supermercado Verona) onde deverão se desfazer, após passagem pelo Supermercado Verona. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), 50 pelotões confirmaram presença. A abertura será com a Banda Big Band de Arapongas, seguido do 30º BI-MEC – Batalhão de Infantaria Mecanizado de Apucarana.

“São 50 pelotões marcando presença, com aproximadamente 6 mil pessoas desfilando. Nossa expectativa é que mais de 20 mil pessoas assistam o Desfile cívico", afirmou Geison Cortez.

CONCENTRAÇÃO – Todos os pelotões estarão concentrados na Praça da Igreja Matriz e ruas adjacentes, às 7h30. Ainda segundo a organização, os veículos considerados de utilidade pública, participantes do Desfile, deverão seguir para seu posicionamento pela Rua Uirapuru ou Rua Tucanos, subindo na Rua Condor. Deverão se posicionar do lado esquerdo do canteiro central da Av. Arapongas.

Lista de instituições participantes do desfile:

01 Big Band Municipal BANDA 02 30º BI-MEC – Batalhão de Infantaria Mecanizado de Apucarana 03 Batalhão da Polícia Militar do Paraná 04 Batalhão do Corpo de Bombeiros 05 Batalhão da Guarda Municipal 06 SAMU 07 S.O.S Vida 08 Escola Municipal Cívico Disciplinar Doutora Maria Hercília Horácio Stawinski FANFARRA 09 Escola Municipal Cívico Disciplinar Professora Alzira Horvatich 10 PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 11 Fanfarra Mirim Municipal FANFARRA 11A Secretaria Municipal da Educação Pelotão Centros Municipais de Educação Infantil Diretores/Coordenadores/Supervisores 11B 11C 12 Escola Especial Lions de Arapongas - APAE FANFARRA 12A Escola Municipal Albor Pimpão Ferreira 13 EJA – Educação de Jovens e Adultos 14 Escola Rural Municipal Duque de Caxias FANFARRA 14A Escola Rural Municipal São Carlos Escola Rural Municipal José Monteiro Escola Municipal Aricanduva 14B 14C 15 Escola Municipal José Bernardo dos Santos FANFARRA 16 Escola Municipal Professor José de Carvalho 17 Escola Municipal Professora Aleydah Costa Santos Oliveira 18 Escola Municipal Antonica Giroldo Franciosi FANFARRA 19 Escola Municipal Papa João Paulo II 20 Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro 21 Escola Municipal Heloísa Maria Victorina Palmyra Curotto Giancristófaro FANFARRA 22 Escola Municipal Antônio de Moraes Barros 23 Escola Municipal Professora Nereide de Souza Camargo

24 Escola Rural Municipal Colônia Esperança FANFARRA 25 Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas 26 Escola Municipal Desembargador Clotário Portugal 27 _______________________ Não vai comparecer ________________________ ___________ 28 Escola Municipal Padre Chico 29 Escola Municipal Dr. Antônio Grassano Junior FANFARRA 30 Escola Municipal Professora Diomar de Oliveira Pegorer 31 Escola Municipal Padre Germano Mayer FANFARRA 32 Escola Municipal Dr. Júlio Savieto 33 Escola Mundo das Cores FANFARRA 34 Escola de Ballet Carine Matias 35 Colégio Monteiro Lobato FANFARRA 36 Colégio SESI Arapongas Ensino Médio 37 Colégio Estadual Emílio de Menezes FANFARRA 38 Colégio Estadual Antônio Garcez Novaes 39 Colégio Olimpus FANFARRA 40 Rotary Club Arapongas (Arapongão) 40A Rotary Club Interact Rotary Club Beija-Flor Rotary Club Amanhecer Associação das Senhoras de Rotarianos Casa da Amizade 40B 40C 40D 41 Casa do Bom Menino – Projeto Crescer I e II FANFARRA 42 LIONS Clube Arapongas 43 Clube dos Desbravadores Cidade dos Pássaros FANFARRA 43A Clube dos Desbravadores Montanha Clube dos Desbravadores Alcatéia Clube dos Desbravadores Família Havillá Clube dos Desbravadores Adonay Clube dos Desbravadores Elite (Sabáudia) Clube dos Desbravadores Eldorado (Astorga) 43B 43C 43D 43E 43F

43G Clube de Aventureiros Birds Kids Clube de Aventureiros Adonay Junior Clube de Aventureiros Família Havillá Junior 43H 43I 44 Grupo de Escoteiros Pássaros da Paz 45 Capítulo Arapongas nº 189 da Ordem Demolay Ordem Escudeiros Clube de Mães Susy Teixeira 45A 45B 46 Fanfarra do Colégio Olimpus FANFARRA 46A Secretaria Municipal de Esporte (modalidades de esportes) 47 M.A. Moto Amigos de Arapongas 48 Clube dos Antigociclistas de Arapongas 49 Clube do Antigo de Arapongas

