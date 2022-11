Arapongas realiza curso de bolos e tortas com parceria do Senac

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) e em parceria com o SENAC, realizam mais um curso de qualificação profissional totalmente gratuito. Dessa vez, será ofertado o curso de “Bolos e Tortas”, com carga horária de 36 horas com certificação pelo SENAC.

TURMAS

Serão ofertadas o curso para duas turmas, cada uma com 16 alunas (os), ambas no período de 21/11 a 01/12/2022 (segunda a sexta-feira). Uma turma será realizada no período vespertino, das 13 às 17 horas e a outra turma no período noturno das 18h às 22h, na Cozinha Escola do Cerena (Avenida Gaturamo, 1000 - Jardim Aeroporto)

Confira abaixo maiores informações:

INSCRIÇÕES:

Serão realizadas nos 04 CRAS até a data de 16/11/2022.

CRAS CSU: Avenida Gaturamo, nº. 1000 - Jardim Aeroporto - Tel. e Whatsapp: (43) 3902-1289

CRAS ZONA SUL: Rua Quete esquina com Saí Azul - Jd. São Bento - Tel. e Whatsapp: (43) 3902 - 1304

CRAS DEL CONDOR: Rua Iratauá, nº. 2800 – Cj. Del Condor - Tel. e Whatsapp: (43) 3902-1034

CRAS ARAUCÁRIA: Rua Maria Faceira, nº 40 – Cj. Araucárias - Tel. e Whatsapp: (43) 3252-2008.

