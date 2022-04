Da Redação

Arapongas realiza Congresso Técnico dos Jogos Escolares

Na manhã desta terça-feira (19), a Prefeitura de Arapongas realizou uma Sessão Preliminar dos Jogos Escolares do Paraná - Fase Municipal, que reuniu a equipe da Secretaria Municipal de Esporte (Semesp) e professores representantes de 18 instituições de ensino que participarão dos jogos.

Foram definidos os grupos de cada modalidade da competição, sendo elas: vôlei de areia, vôlei de quadra, futsal, handebol e basquetebol. “Uma satisfação retornarmos com os nossos eventos esportivos. Estamos nos preparando para os Jogos Escolares – Fase Municipal e também com o nosso tradicional Torneio 1º de Maio. Essa retomada dos JEP's trará mais alegria, entusiasmo e dedicação para estes jovens atletas”, disse o secretário da pasta, Altair Sartori.



O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, também participou do congresso e se diz entusiasmado com a realização de importantes eventos esportivos. “Após dois anos de suspensão, por conta da pandemia, temos a segurança de retornar com as nossas competições. Tudo está voltando ao normal. Quero agradecer toda a equipe da Secretaria de Esportes, professores e equipe técnica”, falou Onofre.

Os jogos acontecerão no período de 25 até 30 de abril, nas quadras do Ginásio de Esporte Luiz A. Zin, Ginásio de Esporte Mateus Romera, Sesi, CIE Maurinho Cassitas, Sesi e Quadra de Vôlei de Areia da Praça da Saudade.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.