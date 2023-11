Arapongas realiza congresso técnico do Joema 2023; saiba mais

A Prefeitura de Arapongas, por meio das Secretarias Municipais de Esporte e de Educação, realizou na última terça-feira (14) o congresso técnico dos Jogos do Município de Arapongas 2023 (Joema). Neste ano, o evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre os alunos da cidade e contará com a participação de 22 instituições de ensino.

Com a presença de aproximadamente mil estudante, o Joema será disputado em sete modalidades. São elas, futsal masculino; futsal feminino; lancebol misto; atletismo ACD; atletismo regular; bola queimada feminina; bola queimada masculino.

A abertura dos jogos está marcada para o próximo dia 23 de novembro, às 14 horas, no ginásio de Esportes “Dirceu Simei Jr”, do Conjunto Araucária. As disputas acontecem do dia 23 até o dia 1º de dezembro, em diferentes ginásios do município, além de quadras esportivas das escolas.

