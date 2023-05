Arapongas realiza capacitação gratuita sobre Direitos Previdenciários

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude) e em parceria com a Sala do Empreendedor e Sebrae, realiza no próximo dia 30 (terça-feira) uma capacitação gratuita sobre: “Direitos previdenciários para os Microempreendedores Individuais (MEI’s). O curso será ministrado pelo especialista Mauro Anici. O objetivo é facilitar o entendimento sobre como funcionam as obrigações e os direitos do INSS para os MEI’s (como aposentadoria e licença maternidade).

A capacitação integra o cronograma de ações “Vida de MEI”.

INSCRIÇÕES

Devem ser feitas diretamente na Sala do Empreendedor de Arapongas (Paço Municipal/ Rua das Garças, nº 750 – centro, na Secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda – 2º andar). TELEFONE: 3902-1064.

