Arapongas realiza campanha “Natal Feliz” promovida pela GMA

A Prefeitura de Arapongas divulgou nesta quinta (09), que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), por meio da Guarda Municipal de Arapongas (GMA), realiza a nova edição da campanha “ Natal Feliz”.

O projeto consiste na arrecadação de brinquedos novos ou seminovos; em bom estado de uso, e também de cestas básicas. Tudo é doado para as famílias que mais necessitam. Com o slogan da ação, caixas coletoras já foram distribuídas em diferentes pontos: Prefeitura Municipal – piso térreo (Rua Garças, 750 – Centro); sede da GMA (Rua Eurilemos, 530 – Centro) e na Farmácia Nissei (Av. Arapongas 356). As doações já podem ser realizadas.

Segundo o GM Pinheiro, um dos organizadores da ação, a distribuição dos itens será feita por meio do auxílio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) que dará informações sobre as famílias em maior situação de vulnerabilidade social, e também pelo envio de solicitações diretas à central da Guarda Municipal. Com isso, uma equipe da GMA irá até cada residência.

“Esta ação visa aproximar ainda mais a Guarda Municipal de toda a população, tendo em vista que muitas crianças e adultos confiam e admiram os agentes de segurança. Vamos promover também um Natal mais feliz para essas famílias. Contamos com o apoio da população para que nos ajude com as doações”, disse.

As entregas serão agendadas com as famílias escolhidas em data próxima ao Natal.