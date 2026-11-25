Atividade acontece a partir das 13h, em frente à sede da Secretaria da Mulher e Pessoa com Deficiência

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria da Mulher e Pessoa com Deficiência (SEMUPE), promove nesta quinta-feira (26) uma blitz educativa dentro da campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A mobilização está marcada para as 13h, em frente à sede da pasta, na Rua Jacutinga, nº 160, no Centro do município.

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De acordo com a secretaria, a iniciativa tem como objetivo mobilizar, sensibilizar e orientar os moradores que passarem pelo local sobre a importância do enfrentamento e da prevenção à violência contra a mulher. A participação é aberta a toda a comunidade interessada em acompanhar a ação.