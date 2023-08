Arapongas realiza aula de defesa pessoal exclusivamente para mulheres

Siga o TNOnline no Google News

Nesta segunda-feira (07) em alusão aos 17 anos de implantação da Lei Maria da Penha - legislação que criou mecanismos para enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito e a Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu uma grande aula de Krav Maga Bukan - arte marcial Israelense para defesa pessoal.

O encontro aconteceu no Paço Municipal, reunindo autoridades como o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, o vice-prefeito, Jair Milani, secretário da Segurança, Paulo Argati, secretária da Assistência Social, Terezinha Canassa, demais secretários e vereadores da base aliada. “Infelizmente, a violência contra a mulher existe, atingindo milhares de mulheres diariamente. Com ações integradas, nossa rede especializada oferece apoio, proteção, cuidados e medidas contra tais agressores”, falou Onofre.

Na oportunidade, o treinamento foi exclusivamente às mulheres; servidoras municipais. Contudo, a Guarda Municipal de Arapongas (GMA) – por meio da Patrulha Maria da Penha, Delegacia da Mulher de Arapongas, disponibiliza curso gratuito de técnicas de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar do município. O curso é ministrado voluntariamente pela Escola Sparta Centro de Treinamento, com instruções do professor Jhaton Vieira.

O secretário da Segurança, Argati, reforçou sobre os serviços e iniciativas voltadas ao combate à violência contra as mulheres. “Além da nossa Patrulha Maria da Penha, temos a Delegacia da Mulher de Arapongas, a Casa de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência, projeto SIGA, aplicativo GM 153, dispositivo para as mulheres, entre outros. Planejamento estratégico, atuação feita pela Patrulha Maria da Penha e também demais forças de Segurança. Não temos medido esforços no combate a qualquer tipo de crime contra as mulheres da nossa cidade”, salientou.

DEPOIMENTO – Uma das alunas da aula de Krav Maga e vítima de violência doméstica, Julie, enviou um relato sobre como o treinamento trouxe força e esperança de recomeço. “ Além das técnicas aprendidas, ouvir outras histórias trouxe à tona emoções e sentimentos. Uma virada de chave que mudou minha percepção sobre mim mesma. Resgatei em mim a consciência total do meu valor, do meu poder. Saí finalmente da condição de vítima, do medo, para a posição de autoridade, autora da minha nova história”, declarou.

Ao final do ato, uma singela homenagem foi feita ao professor Jhaton Vieira, com a entrega de um certificado de agradecimento pelas mãos do prefeito Sérgio Onofre. Participaram também o comandante da 7ª CIPM, major Israel Aparecido, delegado chefe da 22ª Subdivisão de Arapongas, Dr. Maurício Camargo e a delegada da Delegacia da Mulher de Arapongas, Dra. Camila Costa.

Em caso de violência contra mulheres, saiba os canais para denúncias - Arapongas conta com canais específicos para as denúncias em casos de violência doméstica. São eles:

- Delegacia da Mulher de Arapongas: Telefone: (43)3252-1738 – Esse número serve para o envio de whatsapp.

- Polícia Militar: Disque 190 – Nos casos em que não houver medida protetiva.

- Guarda Municipal: Disque 153 ou 0800-645-9060 – Nos casos em que houver medida protetiva.

- Ramais diretos: 180 e 181.

