Arapongas realiza Audiência Pública para prestação de contas

Haverá a transmissão online a partir das 09 horas

A Prefeitura Municipal de Arapongas realiza na próxima terça-feira (28) uma audiência pública para a demonstração e avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2022.

A demonstração será do Poder Executivo e do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos servidores de Arapongas (IPPASA), apresentação do Relatório de Gestão dos direitos da criança e do adolescente, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Na oportunidade, haverá também a demonstração das Políticas Públicas do Plano Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde.

A audiência será realizada de forma presencial na sede da Câmara Municipal, localizada na Rua Harpia, área central do município, a partir das 09 horas. Haverá a transmissão online por meio do endereço eletrônico.





