Da Redação

Arapongas realiza audiência pública nesta sexta-feira

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento e Secretaria Municipal de Finanças, realizará nesta sexta-feira, dia 29 de abril, às 15h, audiência pública para apresentação e discussão do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023. A audiência pública será transmitida on-line por meio do perfil https://www.youtube.com/tvarapongas.

continua após publicidade .

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ficará disponível no Portal da Transparência do Município. Questionamentos poderão ser enviados para o e-mail orcamento@arapongas.pr.gov.br

A Lei de Diretrizes Orçamentárias serve de elo de ligação entre o Plano Plurianual e o Orçamento. O seu conteúdo básico está previsto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e ela estabelece as metas e prioridades para o orçamento anual do ano seguinte.