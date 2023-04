Arapongas realiza ações de interação entre idosos e oficinas gratuitas

Da Redação

O grupo foi acompanhado da diretora da Semas, Leoni Arruda Milani e equipe

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), tem investido no desenvolvimento de ações de convivência e fortalecimento de vínculos. Neste sentido, na última semana, a população atendida nos Centros de Convivência dos Idosos (CCI’s) participou uma atividade um pouco diferente: um passeio nas obras de construção de dois novos CCI’s (da região do San Raphael e do Jardim Brasil), além de um delicioso piquenique na Colônia Esperança.

O grupo foi acompanhado da diretora da Semas, Leoni Arruda Milani e equipe. Na quarta-feira, 05, a secretária da pasta, Terezinha Canassa, esteve presente durante a realização das Oficinas gratuitas (bordado, tricô e crochê) realizadas na Sede Administrativa do distrito de Aricanduva. “Já estamos atendendo uma nova turma. É sempre importante a disponibilização de atividades que envolvem a comunidade, gera conhecimento, lazer e interação”, falou Canassa.

COMO PARTICIPAR DAS OFICINAS?

Os interessados devem procurar presencialmente o servidor Bruno para realizar a inscrição na própria Sede Administrativa.

É obrigatório possuir inscrição no Cadastro Único.

ONDE IR?

Endereço: Avenida Guarani nº

787 – Distrito de Aricanduva - Sede da Gerência Distrital

HORÁRIO

Das 08:00 às 17:00.

Em caso de dúvidas, realizar contato com o CRAS Zona Sul através do telefone e/ou WhatsApp: (43) 3902-1304

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:

* Bordado: Segundas-feiras das 10:00h às 11:00h

* Tricô: Terças-feiras das 10:00h às 11:00h

* Crochê: Quartas-feiras das 10:00h às 11:00h

