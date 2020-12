Arapongas realiza ação de recolhimento de lixo eletrônico e doações de brinquedos - TNOnline

Continua após publicidade

No dia 12 de dezembro, das 8h30 às 17 horas, acontece no pátio do ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin (Rua Marabu, nº 810) uma nova edição do bota-fora do lixo eletrônico, com recolhimento de materiais como: eletrodomésticos, lâmpadas, pneus, tonners, pilhas, baterias, celulares, ou lixos inservíveis, como: sofá, armários, rack, pias, estantes e etc. No mesmo evento, será realizado também o recolhimento de doações de brinquedos novos ou seminovos (em bom estado de uso) que serão destinados para as crianças dos bairros, em celebração ao Natal.

Ambas as iniciativas são realizadas pela Prefeitura de Arapongas – por meio da Secretaria do Meio Ambiente, além da parceria da Codar, M.H.S Materiais Elétricos, Koregon Pipes, A.M Materiais Elétricos, SEMAPA, Guarda Municipal e Cooperativa Zona Sul. De acordo com o ex-servidor municipal, Silvano Santos, a ideia é incentivar o descarte correto desses materiais eletrônicos, ou móveis em desuso, e também arrecadar brinquedos para doação de natal.

Unimos as duas ações, e esperamos o recolhimento do lixo eletrônico, bem como, dos brinquedos. Queremos doa-los para as crianças que mais precisam, proporcionando um natal mais feliz. Contamos com a participação da população”, disse.

O secretário do Meio Ambiente, Renan Manoel, enfatiza a importância dessa mobilização do fim de ano. “ É a oportunidade de as pessoas realizarem o descarte dos lixos inservíveis, dos quais daremos a destinação correta, além de contribuir com a natal de diversas crianças. Pedimos a participação de todos. Para fecharmos com chave de ouro nosso bota-fora de fim de ano, com um significado especial que o natal nos traz”, disse. Os materiais recolhidos durante o bota-fora serão destinados à Cooperativa Zona Sul.