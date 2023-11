Arapongas realiza abertura do Joema 2023 nesta quinta-feira (23)

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Educação e apoio da Secretaria Municipal de Esporte, realiza nesta quinta-feira, 23, a abertura oficial dos Jogos do Município de Arapongas 2023 – Joema. A cerimônia será às 14h, no ginásio de Esportes “Dirceu Simei Jr”, do Conjunto Araucária.

JOGOS

O Joema incentiva a prática esportiva entre os alunos da Rede Municipal e também da rede privada. Neste ano, o evento contará com a participação de 22 instituições de ensino – com aproximadamente 1.000 estudantes. As disputas serão nas modalidades: Futsal masculino; Futsal feminino; Lancebol misto; Atletismo ACD; Atletismo regular; Bola queimada feminina; Bola queimada feminina. Os jogos ocorrerão entre os dias 23/11 a 01/12 em diversos ginásios dos municípios e escolas. A última edição do Joema aconteceu em 2019.

EVENTO

DATA: 23 DE NOVEMBRO

HORÁRIO: 14h

LOCAL: Ginásio de Esportes “Dirceu Simei Jr”, do Conjunto Araucária

ENDEREEÇO: Esquina das ruas Casaca de Couro com Bacurau Barrado – Cj. Araucária.

