Arapongas realiza a apresentação dos novos delegados; confira

Arapongas recebeu nesta terça-feira (31) quatro novos delegados

Nesta terça-feira (31), durante uma solenidade no Cine Teatro Mauá, em Arapongas, Norte do Paraná, foram apresentados os novos delegados que passam a atender a 22ª Subdivisão. A apresentação das autoridades foi realizada pelo Dr. Maurício de Oliveira Camargo.

"Algo inédito em Arapongas, com a chegada de quatro novos delegados no município. Além disso, recebemos dois novos investigadores e um escrivão para a Delegacia da Mulher. Isso representa o resgate da representação da Polícia Civil em Arapongas”, disse Maurício.

Os novos delegados são Anderson Seiji Kudo, delegado adjunto da 22ª Subdivisão da Polícia; Bruno Delfino Sentone, delegado de Arapongas; Getúlio Torres, delegado de Arapongas; Camila Costa, delegada da Delegacia da Mulher de Arapongas.

O evento nesta manhã de terça-feira (31), contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, do vice-prefeito Jair Milani e demais autoridades do município de Arapongas. Confira todos os presentes no site da Prefeitura Municipal.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

