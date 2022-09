Arapongas realiza a abertura da Semana Nacional do Trânsito

Da Redação

Nesta segunda-feira (19), a cidade de Arapongas contou com a abertura da Semana Nacional do Trânsito. O evento iniciou com uma reflexão acerca da importância da educação como meio de disseminar as boas práticas ao volante.

“No caminho do trabalho, da escola, do lazer, em tudo dependemos do trânsito e estamos sujeitos as suas regras. A Semana Nacional do Trânsito é uma oportunidade de fazermos uma reflexão sobre a importância da direção responsável e do papel de cada um de nós, cidadãos, na rotina diária do trânsito”, afirmou o secretário de Segurança e Trânsito, Paulo Sérgio Argati.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, entende que a educação é o caminho para se formar motoristas responsáveis, comprometidos com a preservação da vida. “Eu, particularmente, não acredito que se constrói um trânsito mais humano e responsável com a simples aplicação de multas. Elas são necessárias para se inibir os abusos, mas motoristas e usuários conscientes no trânsito só vamos conseguir educando e preparando nossas crianças”, assinalou o prefeito.

Tanto Onofre quanto Argati aproveitaram a oportunidade para lembrar os programas de destaque que Arapongas desenvolve, como a Escolinha de Trânsito e Cidadania, blitz educativas e palestras nas empresas do município.



Argati ressaltou, ainda, que o trânsito da Cidade dos Pássaros adquiriu uma nova dinâmica com as interligações de bairros e com os investimentos em iluminação de LED. Segundo o secretário, entre os veículos locais e os que chegam de outras cidades, para pontos como a Unopar e o Honpar, o município conta com mais de 100 mil veículos circulando diariamente em sua malha viária.

Premiação no evento

Durante a solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (19), em Arapongas, foram entregues três bicicletas para os alunos que escreveram os melhores poemas, com o tema trânsito.

Em terceiro lugar ficou Nicolas Palocce Rocco, da Escola Municipal Professora Alzira Horvatich. Ana Beatriz Gouveia Fernandes, da Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro, conquistou o segundo lugar da premiação. E Amanda da Silva Rodrigues Ferreira, da Escola Municipal Papa João Paulo II, foi a grande vencedora. Os alunos receberam a bicicleta pelas mãos do prefeito, Sérgio Onofre.

O evento contou com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, do vice-prefeito, Jair Milani, do secretário de Segurança e Trânsito, Paulo Sérgio Argati, da secretária de Educação, Cristiane Pablos Rosseti, de outros secretários municipais, além de vereadores e representantes da Guara Municipal, Polícia Militar, Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA) e Grupo de Escoteiros Pássaros da Paz.







Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

