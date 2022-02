Da Redação

Arapongas realiza 1º Encontro de Robótica do ano de 2022

Aconteceu, nesta segunda-feira (14), na cidade de Arapongas, o 1º Encontro de Robótica Anual entre professores da Rede Municipal de Ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A coordenadora de Projetos, Rosângela Alvarenga Morassutti, declarou que o objetivo era dar boas vindas aos novos professores da disciplina e planejar ações pedagógicas para o ano letivo de 2022. “Isso permite um maior e melhor planejamento das atividades. Beneficiando a participação ativa dos estudantes, bem como a dos professores. A Robótica é uma disciplina de aprendizagem que proporciona atividades de incentivo ao desenvolvimento de habilidades. De maneira criativa e lúdica, com materiais exclusivos e alternativos”, declarou.

A Robótica Educacional foi implantada no currículo da Rede Municipal de Ensino em maio de 2018, encaixando as inovações tecnológicas exigidas na educação moderna, cumprindo sua finalidade de melhorar os índices de desenvolvimento dos alunos. Em 2019, a matéria que antes era aplicada junto com as aulas de Ciências, passou a ter status de disciplina, com professores específicos e aulas duas vezes por semana. A Robótica atende cerca de 6 mil alunos do 1° ao 5° ano.

