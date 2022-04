Da Redação

Arapongas quer modernizar iluminação do Estádio dos Pássaros

Após o furto de 36 reatores do Estádio Municipal José Chiappin (Estádio dos Pássaros) na semana passada, a Prefeitura de Arapongas decidiu modernizar o sistema de iluminação e também reforçar a segurança da praça esportiva.

continua após publicidade .

Por conta do furto, a partida entre o Esporte Clube Laranja Mecânica e o Apucarana Sports, marcada inicialmente para as 19h30 desta quarta-feira (20), foi antecipada para as 15h30.

O secretário de Esportes de Arapongas, Altair Sartori, informou que os ladrões também levaram todos os cabos de energia. Ele conta que o município "correu" para reinstalar a fiação, mas quando foi testar o equipamento é que descobriu que os reatores também foram levados. “Os criminosos subiram nas torres, que tem cerca de 40 metros de altura, para furtar os equipamentos. É algo lamentável”, diz, explicando que os ladrões costumam vender essas peças no mercado clandestino.

continua após publicidade .

Segundo ele, como esses reatores são de modelos mais antigos, será difícil substituí-los. Por isso, a prefeitura está fazendo o levantamento de preços para modernizar o sistema de iluminação do estádio e verificar a viabilidade de implantação de refletores de LED. Ele não sabe dizer se o restabelecimento da iluminação ocorra ainda antes do fim da Divisão de Acesso do Paranaense. “Isso vai depender agora dos trâmites de compra e da licitação”, diz.

Sartori informou também que a Prefeitura de Arapongas está concluindo agora a instalação de alarmes e câmeras de monitoramento no Estádio dos Pássaros para tentar coibir a ação dos criminosos. A iluminação foi implantada no local pelo município em 2011. Para a Divisão de Acesso, a Prefeitura havia reinstalado a fiação e revisado o sistema de iluminação do campo poucos dias antes do furto.