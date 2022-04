Arapongas quer intensificar ação junto a doadores de sangue

Da Redação

Novas campanhas de doação de sangue devem ser realizadas em Arapongas

Durante a última edição da campanha de doação de sangue – realizada no dia 22 de fevereiro - ao todo 52 pessoas participaram da ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Hemonúcleo de Apucarana. Em uma etapa inicial, a doação foi destinada apenas aos servidores municipais. As demais ações foram abertas para o público em geral.

A Secretaria de Saúde fará uma nova edição, mas ainda não tem uma data definida. “Gostaríamos de agradecer a todos que participaram. E, para a próxima, esperamos contar com a adesão de mais pessoas. Doar sangue é um ato que salva muitas vidas”, disse o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.

O QUE VOCÊ DEVE SABER

- Qual o intervalo entre as doações de sangue?

Homens: de 2 em 2 meses, sendo, no máximo, 4 vezes ao ano.

Mulheres: 3 em 3 meses, sendo, no máximo, 3 doações ao ano.

Veja os critérios para poder ser doador:

- Estar em boas condições de saúde

- Ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal)

- Observação: Durante a vigência da pandemia, doadores acima de 59 anos completos deverão, preferencialmente, permanecer em suas residências.

- Pesar no mínimo 51Kg na balança do Hemepar

- Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)

- Apresentar documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação)

- Alguns fatores impedem de ser doador. Para saber quais são estes critérios, acesse: https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Doacao-de-Sangue