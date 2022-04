Da Redação

Arapongas quer implantar golfe adaptado nas Escolas Municipais

Nesta sexta-feira (08), a Prefeitura Municipal de Arapongas informa que, na última semana, profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Semed) estiveram reunidos para a apresentação da modalidade em educação física chamada "Golf 7" – uma atividade lúdica que se caracteriza por ser uma adaptação da modalidade golfe.

De acordo com a Semed, o esporte é um golfe adaptado para os alunos portadores de necessidades especiais educacionais, tais como estudantes com dificuldades de adaptação e aprendizado. “Esta atividade proporciona o desenvolvimento em diversas áreas, auxiliando no desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo”, disse a responsável pedagógica de Educação Física, Elizângela Tropeia.



Em um primeiro momento, a implantação da nova atividade deve ser feita na Escola Municipal Antônio Grassano, na região sul. A apresentação inicial já foi feita na instituição, com a presença de profissionais e estudantes. O intuito é promover novas capacitações para todos os professores da Rede Municipal. “Queremos expandir para todas as escolas que tiverem estrutura para a instalação do campo”, acrescentou Elizângela.

Você sabia?

O golfe 7 é um esporte adaptado e genuinamente paranaense. Criado em meados de 2005, e lançado oficialmente no ano seguinte durante os Jogos Especiais de Curitiba, a modalidade vem alcançando popularidade em todo o Estado. A modalidade foi criada com o objetivo de atender inicialmente os alunos que apresentavam Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) e Deficiência Intelectual (DI). Logo, o novo esporte recebeu a atenção da Federação Paranaense de Golf, que hoje é uma das parceiras do Projeto de Golfe Adaptado.





Fonte: Secretaria da Educação e do Esporte da cidade de Arapongas.