Arapongas prorroga prazo de inscrições a conselhos municipais

Arapongas prorroga prazo para inscrições a dois conselhos municipais

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), decidiu prorrogar até o dia 24/11 o prazo para as inscrições para compor o Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) e o Conselho Municipal da Juventude (COMJUV). O processo eleitoral irá eleger representantes da sociedade civil para composição da gestão 2022/2024, tanto para o CMDPD como para o COMJUV.

Os interessados em disputar a eleição dos representantes titulares de pessoas físicas, jovens de 18 a 29 anos, para composição do Conselho, bem como respectivos suplentes, podem acessar esse link.

Já os interessados na eleição dos representantes titulares de pessoas com deficiência ou familiar de pessoa com deficiência, para composição da gestão 2022/2024, bem como respectivos suplentes, podem acessar esse link

Para o CMDPD, a Semas publicou Edital nº 125/2022, em 21/10/2022, para realizar o processo eleitoral que irá eleger representantes da sociedade civil para composição da gestão 2022/2024, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Arapongas, conforme dispõe o Art. 6º da Lei Municipal 3.962/2012, alterada pela Lei Municipal 5.117/2022.

O Conselho deve ser composto por 02 entidades ou movimentos populares ligados à área de atendimento a pessoas com deficiência, e 02 representantes titulares de pessoas físicas, com deficiência ou familiar de pessoa com deficiência, todos eleitos mediante processo público e democrático.

A eleição das entidades ou movimentos populares será realizada no dia 30/11/2022 às 09:00 horas, e a eleição dos representantes titulares de pessoas físicas, com deficiência ou familiar de pessoa com deficiência, será realizada na data de 01/12/2022 das 09:00 às 12:00 horas.

O Edital pode ser acessado nesse link.

Já para o COMJUV, a Semas publicou Edital nº 126/2022, em 21/10/2022, para realizar o processo eleitoral que irá eleger representantes da sociedade civil para composição da gestão 2022/2024, do Conselho Municipal da Juventude do Município de Arapongas, conforme dispõe o Art. 5º da Lei Municipal 5.105/2022.

O Conselho deve ser composto por 03 entidades ou movimentos populares ligados à área de atendimento à juventude, e 03 representantes titulares de pessoas físicas, jovens com idade entre 18 a 29 anos, todos eleitos mediante processo público e democrático.

A eleição das entidades ou movimentos populares será realizada no dia 05/12/2022 às 09:00 horas, e a eleição dos representantes titulares de pessoas físicas, jovens entre 18 a 29 anos, será realizada na data de 06/12/2022 das 09:00 às 12:00 horas.

