Arapongas promove mutirão do Cadastro Único no CCI Tia Sú neste sábado (30)

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), convoca as famílias beneficiadas pelos programas assistenciais do Governo Federal, que são usuários do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Conjunto Araucárias, para regularizar os dados no sistema de Cadastro Único neste sábado (30), das 8h às 14h, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú (Rua Gavião-Preto, nº439 - Jardim Petrópolis).

Além dessa atualização, a equipe da Secretaria Municipal da Saúde irá promover a pesagem de mães e crianças também atendidos pelos programas sociais.

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A secretária de Assistência Social, Ângela Cardoso, explicou que é importante estar com dados atualizados evitando o bloqueio de benefícios como Benefício de Prestação Continuada (BPC)/Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), Bolsa Família, redução na tarifa de água e luz, dentre outros. “O mutirão chega na região do Interlagos, Araucária, Centro e Bem Viver com objetivo de atualizar os dados das famílias e usuários que são beneficiados pelos programas de Assistência Social do Governo Federal. Esse momento é importante para evitar que o sistema do Governo Federal faça o bloqueio ou até mesmo o desligamento dessas famílias dos programas e benefícios”, comentou.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG), comprovante de residência (atualizado), declaração de renda de todos os moradores da casa acima de 18 anos. Apenas documentos originais, sendo desnecessárias cópias.

SERVIÇO