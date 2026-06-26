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Arapongas promove feira para aproximar profissionais e empresas

As atividades ocorreram na noite de quinta-feira (25) na Estação Cultural Milene

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 15:05:10 Editado em 26.06.2026, 15:05:02
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Arapongas promove feira para aproximar profissionais e empresas
Autor Feira da Empregabilidade 2026 - Foto: Prefeitura de Arapongas

A Faculdade Unopar, em parceria com o Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima) e apoio da Prefeitura Municipal de Arapongas e Secretaria de Desenvolvimento Inovação Trabalho e Renda (Semuda), promoveram a Feira da Empregabilidade 2026, evento voltado à conexão entre empresas, estudantes e profissionais da região, promovendo oportunidades de recrutamento, networking e desenvolvimento profissional. As atividades ocorreram na noite de quinta-feira (25) na Estação Cultural Milene.

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“Foi uma oportunidade de integração entre vários atores, fortalecendo cada vez mais o trabalho em conjunto, buscando resultado em prol do município”, ressaltou a secretária da Semude, Cláudia Lens.

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