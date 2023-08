Arapongas promove ciclo de capacitações com profissionais da Endemia

As atividades teóricas acontecem na sede do IFPR Campus Avançado Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quarta-feira (2), um novo ciclo de capacitações do Controle de Endemias. Durante três dias, os agentes de combate a endemias (ACE’s) participarão de diversas atividades, potencializando as atuações em campo para maior vigilância e controle das endemias no município. A abertura das atividades contou com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, do secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr e do coordenador do setor, Valdecir Pardini, além da representante da 16ª Regional de Saúde (SESA), Saúde do Trabalhador (SCVSAT) - vinculada à Divisão de Vigilância em Saúde (DVVGS) Anelize Helena Sassá Brizola.

continua após publicidade

Foto por Da Redação

O secretário da pasta, Paludetto Jr, reforçou sobre a importância do aprimoramento dos trabalhos, levando em consideração a atuação direta no combate às endemias, mas também no acolhimento com a população. “Nossos agentes são fundamentais para a rede de atenção à saúde. Serviço que vai para além do combate de doenças transmitidas por vetores. Eles estão diretamente ligados com a população, durante visitas domiciliares, bloqueios ou inspeções. Por isso, é importante também fazermos uma boa gestão na abordagem social em campo”, enfatizou.

Foto por Da Redação

continua após publicidade

Foto por Da Redação

Conforme Pardini, a capacitação vai abordar situações de operação em campo, biologia e ecologia do vetor, ciclo evolutivo, técnica de captura, e outras importantes metodologias adequadas para aplicação do uso de ferramentas para aprimorar o serviço de saúde à população. “Será uma capacitação completa. Tendo em vista que chegou ao fim o período sazonal 2022/2023 da dengue no Paraná, iniciando uma nova etapa”, frisou.

As atividades teóricas acontecem na sede do IFPR Campus Avançado Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News