Da Redação

Arapongas promove captação de vagas para PCDs

A Agência do Trabalhador de Arapongas promoveu nesta quarta-feira (21), uma ação exclusiva para prestigiar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que destaca a iniciativa para captação e encaminhamento de pessoas portadores de deficiência física ao mercado de trabalho. No decorrer da ação, cinco pessoas foram encaminhadas para vagas de emprego em duas empresas.

O serviço que acontece periodicamente, faz parte de outras ações de garantias dos direitos das pessoas com deficiência beneficiários reabilitados do INSS. A gerente da Agência do Trabalhador, Queli Cristina Braz, afirma que existe uma demanda constante para o preenchimento dessas vagas. “ Fazemos essa captação diariamente. O mercado demanda cada vez mais pessoas que atendam a esses critérios; pessoas com deficiência. Em caso de dúvidas, a população pode nos procurar, para maiores esclarecimentos”, disse.

A Agência do Trabalhador de Arapongas está situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 17h. Lembrando que em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras. Informações pelos telefones: 3275-1596 ou 3902-1312.