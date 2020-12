Arapongas projetou time de campeões nos últimos quatro anos - TNOnline

Continua após publicidade

Títulos importantes em diferentes modalidades (coletivas e individuais), dos quais 90% participaram de eventos oficiais, além de investimentos de peso para fortalecimento do esporte em Arapongas.

Esses são os destaques apontados pelo secretário de Esporte, Altair Sartori. “A valorização do esporte em Arapongas resultou na participação de nossas equipes em campeonatos não apenas do município, mas também em eventos dentro e fora do estado, com participações no Paranaense, campeonatos brasileiros e mundiais. Conquistas memoráveis. Além disso, destacamos a aplicação de recursos em obras que estão mudando o perfil do setor”, afirma.

Entre os investimentos, ele destaca a construção da pista de skate, vestiário e reforma da piscina no Centro Social Urbano (CSU); construção de três unidades do Meu Campinho (Cj. Flamingos, Ulysses Guimarães e Zona Sul); construção da Cidade da Criança - Centro de Lazer e Esporte Adilson Siqueira, no Interlagos; nova instalação da Academia do Atleta, além da construção de um ginásio de Esportes do Araucária - a ser inaugurado ainda neste mês; implantação da quadra de areia na Praça da Saudade, em andamento; as instalações de mais dois Meu Campinho, um no Cj. Águias e outro no Cj. Tropical, e a conquista da quinta unidade para o Distrito de Aricanduva.

“Essas obras que vieram ao encontro das necessidades da população, descentralizando o esporte, facilitando o acesso em diversos bairros da cidade”, acrescentou Sartori. E ele frisa que não foi apenas isso. Nesses quatro anos, a Secretaria de Esporte resgatou eventos que em anos atrás ficaram esquecidos, como o Campeonato de Futsal Adulto – atualmente com 88 equipes; Campeonato Rural – com 20 equipes titulares e aspirantes; Sub 7/9/11/13/ e 15, e Festival de Voleibol.

DESAFIOS

Um ano atípico, sobretudo para o esporte. Assim Sartori define o ano de 2020. Com a chegada da pandemia da Covid-19, boa parte das atividades do setor foram suspensas. O jeito foi se adaptar ao “novo normal”, fazendo readequações e estruturando projetos futuros, a serem retomados e colocados em prática assim que possível. “Esse seria o ano do esporte. Infelizmente, a pandemia deu uma freada no que almejávamos. Mesmo assim, nosso setor administrativo tem atuado para que, tão logo seja possível, retomemos com gás e disposição ainda maiores. Os projetos futuros envolvem criação de novas praças esportivas, execução de eventos interbairros, campeonatos esportivos de skate, futevôlei, futebol suíço, basquete e de outras modalidades”, finaliza Sartori.

Confira os títulos conquistados:

2017

CICLISMO – M e F1º LUGAR RANKING NOROESTE DE MTB

2º LUGAR COPA BRASIL DE PARACICLISMO

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE

1º LUGAR VOLTA CICLISTICA DO FUTURO

1º LUGAR CAMPEONATO BRASILEIRO

2º LUGAR GERAL JOGOS ABERTOS

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE DOWNHILL

JIU-JITSU – F

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE

1º LUGAR OPEN DE JIU-JITSU BOLÃO – F

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE

XADREZ- M e F

1º LUGAR CIRCUITO PÉ-VERMELHO

1º LUGAR JPGPS DA JUVENTUDEPARTICIPAÇÃO MUNDIAL DE XADREZ

SKATE

1º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE

FUTSAL – F

3º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE
HANDEBOL – F

1º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE
HANDEBOL – M

1º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE

3º LUGAR COPA UBIRATÃ

ATLETA CONVOCADO P SELEÇÃO BRASILEIRA

BASQUETE – M

1º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE

VOLEIBOL – FATLETAS CONVOCADAS P SELEÇÃO PARANAENSE

VOLEIBOL – M

3º LUGAR REGIONAL

2018 CICLISMO

1º LUGAR CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE CICLISMO

1º LUGAR CAMPEONATO BRASILEIRO

1º LUGAR PARANAENSE DOWNHILL

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE

2º LUGAR COPA REGIONAL DE CICLISMO

1º LUGAR PAGLIARINI MARATON BIKE

1º LUGAR RANKING NOROESTE

1º LUGAR GP SANTA ISABEL DO IVAÍ

2º LUGAR CAMPEONATO BRASILEIRO

1º LUGAR INTERMUNICIPAL DE CICLISMO ( Cat. infantil)

1º LUGAR I GP FLORIANI DE MTB

1º LUGAR

12º VOLTA CICLÍSTICA DO FUTUROXADREZ

1º LUGAR CAMPEONATO BRASILEIRO DE XADREZ

1º LUGAR CIRCUITO PÉ VERMELHO

1º LUGAR FESTIVAL PARANAENSE

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE

GR

3º LUGAR MARINGÁ CUP E GINÁSTICA RITMICA

VOLEIBOL – M

3º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

HANDEBOL – F

2º LUGAR JOGOS ABERTOS DO PARANÁ

FUTSAL - M

2º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

VOLEIBOL – F

1º LUGAR LIGA ESTADUAL DO PARANÁ

2º LUGAR GRAND PRIX DA LIGA DE VOLEIBOL

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE SUB 14

2º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE SUB 16

3º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE SUB 15

3º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE SUB 17

3º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

HANDEBOL – M
2º LUGAR CAMPEONATO MIRIM

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE JUVENIL

2º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

3º LUGAR COPA PARANA SUB17

3º LUGAR COPA REGIONALDE HANDEBOL

BASQUETE – M

1º LUGAR JOGOS ABERTOS DO PARANÁ

FUTEBOL – M

1º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

2º LUGAR JOGOS ABERTOS DO PARANÁ

DUATLON

1º LUGAR THUNDER MAN DUATLON SÉRIES

2019
FUTEBOL – M

2º LUGAR JOGOS ABERTOS

HANDEBOL – M

2º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

3º LUGAR JOGOS ABERTOS

FUTSAL – F

1º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE

3º LUGAR JOGOS ABERTOS

VOLEIBOL – M

1º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

1º LUGAR JOGOS ABERTOS

HANDEBOL – F

3º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE

2º LUGAR JOGOS ABERTOS

2º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE

VOLEIBOL – F

1º LUGAR CAMEONATO PARANAENSE

3º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ

2º LUGAR TAÇA PARANÁ (Camp. Brasileiro)

2º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE SUB 15

1º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE – FASE REGIONAL

3º LUGAR LIGA NORTE PIONEIRO (adulto)

1º LUGAR 3º COMPA DE VOLEIBOL DE IBIPORÃ (adulto)

CAPOEIRA

2º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE

2º LUGAR ENCONTRO REGIONAL DE CAPOEIRA

KARATÊ

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE

1º LUGAR FESTIVAL DE KARATÊ COLÉGIO COBRA

1º LUGAR CAMPEONATO BRASILEIRO

1º LUGAR COPA PARANAENSE DE KARATÊ

CICLISMO

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE DE DOWNHILL

1º LUGAR GP GUSTAVO PATERO

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE

1º LUGAR GP INTERMUNICIPAL DE LONDRINA

1º LUGAR GP RUBIÁCEA SP

1º LUGAR RANKING NOROESTE DE MTB

2º LUGAR VOLTA CICLISTICA DO FUTURO

2º LUGAR DESFAIO ROCCA BIKE SHOP DE MTB

2º LUGAR GP PORECATU DE MTB

2º LUGAR JOGOS ABERTOS

1º LUGAR JOGOS DA JUVENTUDE

2º LUGAR COPA CIDADE CANÇÃO

1º LUGAR GP DE CILCISMO DE ESTRADA

BOXE

1º LUGAR CAMPEONATO PARANAENSE

MUAY-THAI

1º LUGAR CAMPEONATO PARANANENSE

LUTA DE BRAÇO

1º LUGAR CAMPEONATO BRASILEIRO

1º LUGAR CAMPEONATO PARANANESE

JIU JITSU – M

1º LUGAR CAMPEONATO MUNDIAL





2020

CICLISMO

2º LUGAR RANKING NOROESTE DE CICLISMO (1º etapa)

1º LUGAR GR RUBIACEA DE CICLISMO

1º LUGAR VOLTA DO FUTURO

1º LUGAR CAMPEONATO PÁRANANENSE (1º etapa)

HANDEBOL – M

2º LUGAR PARANÁ HANDEBOL CUP – SUB 13

2º lugar Campeonato Brasileiro de duplas de Xadrez/ SUB 14/18 SUB 10.

1º LUGAR Mundial de Xadrez – Online