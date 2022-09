Arapongas: Professores de Educação Física participam de capacitação

O tema 'lutas' faz parte do conteúdo curricular do município, porém não se exige que o professor seja um treinador ou especialista em lutas e artes marciais. No entanto, é necessário estudar, capacitar e reformular seus saberes para poder ministrar os conteúdos em sala de aula. Com isso, neste primeiro momento, demos início a uma introdução da capacitação de lutas para todos professores da Rede Municipal de Arapongas

- Elisângela Tropeia, coordenadora de Educação Física