Arapongas presta contas do 1º quadrimestre de 2022

Na próxima segunda-feira (30), a Prefeitura Municipal de Arapongas realiza a Demonstração e Avaliação do Cumprimentos das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de Relatórios de Gestão Fiscal e o 2º Bimestre dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária de 2022 do Executivo e do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas – (IPPASA).

A Audiência Pública ocorrerá na sede da Câmara Municipal de Arapongas, localizada na Rua Harpia, 389 - Centro às 09h.

Na mesma oportunidade serão apresentadas também a Demonstração das Aplicações na Política Pública de Assistência Social e do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, relativo ao 1º Quadrimestre de 2022 e aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde, relativo ao 1º Quadrimestre de 2022 da Secretaria Municipal da Saúde.

A transmissão da Audiência Pública será realizada através do endereço https://www.facebook. com/cmarapongas/.

