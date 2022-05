Arapongas prepara semana comemorativa ao Meio Ambiente

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma) realiza do dia 03 a 10 junho ações que comemoram a Semana do Meio Ambiente. As atividades visam promover a conscientização ambiental, além de motivar a população sobre coleta seletiva; orientando sobre como separar o lixo doméstico adequadamente.

continua após publicidade .

Segundo o diretor de meio ambiente, Jacídio da Silva, as atividades irão envolver os alunos da Rede Municipal, servidores, cooperativas e autoridades. “ Elaboramos uma programação completa, que visa o envolvimento da sociedade. Atitudes simples que contribuem com o meio ambiente. A ideia é conscientizar o maior número de pessoas”, disse. O dia 05 de junho marca o dia Mundial do Meio Ambiente.

VEJA A PROGRAMAÇÃO

continua após publicidade .

– Semana Comemorativa ao Meio Ambiente

DIA 03 DE JUNHO (Sexta-feira): Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

LOCAL: Teatro Vianinha

continua após publicidade .

- 9h00: Abertura do evento/ Participação do prefeito Sérgio Onofre e secretários municipais, das diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), diretoras das Escolas Municipais, auxiliares, representantes das cooperativas de recicláveis de Arapongas e vereadores.

DIA 06 DE JUNHO (Segunda-feira): Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

LOCAL: Escola Municipal Papa João Paulo

continua após publicidade .

- 8h00: Palestra da Secretaria do Meio Ambiente

- 14h00: Palestra da Secretaria do Meio Ambiente

continua após publicidade .

DIA 07 DE JUNHO (Terça-feira): Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

LOCAL: Cine Teatro Mauá

- 8h15: Abertura

continua após publicidade .

- 8h30 às 9h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

- 10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal

DIA 08 DE JUNHO (Quarta-feira): Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

continua após publicidade .

LOCAL: Cine Teatro Mauá

- 8h15: Abertura

continua após publicidade .

- 8h30 às 9h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

- 10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal

DIA 09 DE JUNHO (Quinta-feira): Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

continua após publicidade .

LOCAL: Cine Teatro Mauá

- 8h15: Abertura

- 8h30 às 9h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

continua após publicidade .

- 10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal

- 14h00: Abertura

- 14h30 às 15h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

- 16h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal

DIA 10 DE JUNHO (Sexta-feira): Abertura da Semana em comemoração ao Dia do Meio Ambiente.

LOCAL: Cine Teatro Mauá

- 8h15: Abertura

- 8h30 às 9h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

- 10h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal

- 14h00: Abertura

- 14h30 às 15h30: Palestra Sematrans/ Participação Cooperativa de recicladores

- 16h00: Encerramento com alunos da Rede Municipal