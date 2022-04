Da Redação

Arapongas prepara 6ª edição da Campanha do Agasalho

Nesta quinta-feira (07), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), está preparando a 6ª edição da Campanha do Agasalho "Cabide não sente frio".

A Campanha foi criada em 2017 e a ação visa a arrecadação de agasalhos, roupas e cobertores em bom estado para serem doados para as famílias que mais precisam no município. De acordo com a Semas, a abertura oficial será no dia 13 de abril, às 14h, no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú, no Jardim Petrópolis, com a presença de várias autoridades.

Conforme a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, a expectativa é de que neste ano, a campanha registre seu recorde de arrecadações. Em 2021, foram recolhidos cerca de 16.500 itens. “Ainda no ano passado, tínhamos várias restrições devido à Covid-19. Agora, com as medidas de flexibilização esperamos ter um maior número de arrecadação. Teremos caixas coletoras em mais pontos da cidade, contando o apoio de várias parcerias. Todos os detalhes estão sendo definidos, e logo informaremos para toda a população”, frisou.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.