Arapongas premia alunos que participaram da OBA

Da Redação

Nesta quinta (02), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) promoveu a premiação aos alunos da Escola Municipal Prof° Antonica G. Franciosi, que participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).

Os alunos conquistaram as medalhas de prata e bronze. O aluno, Gabriel Rodrigues da Cruz, recebeu medalha de prata e Sarah Rodrigues da Silva, a medalha de bronze.

A escola recebeu também uma impressora 3D - CREATILY pela participação dos alunos no projeto Robótica Espacial.

PARTICIPAÇÃO

Selecionada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mais de 100 alunos estiveram engajados neste desafio. O objetivo do curso foi o de possibilitar o ensino da Robótica por meio de uma plataforma digital intuitiva e dinâmica. O programa foi elaborado por meio de desafios e pontuações.

Um jogo educativo, com atividades práticas sobre cada tema abordado. Durante as etapas do curso, os alunos passaram por reforços didáticos, resumos simplificados, dicas práticas, testes e avaliação progressiva.

As aulas tiveram simulações realistas, totalmente interativas. Os alunos da Escola Municipal Antonica tiveram total apoio da Diretoria, equipe pedagógica e, foram orientados o tempo todo pela coordenadora da escola, Ana Carolina Smoraleck.

Os alunos desenvolveram novas habilidades digitais e construíram um robô, conhecendo o propósito de cada componente.

“Parabenizamos alunos e toda equipe da Escola M. Prof° Antonica G. Franciosi. Estamos orgulhosos com a participação dos nossos alunos nesse grandioso projeto. Os alunos desenvolveram habilidades e competências, trazendo benéfica transformação no cotidiano escolar, com aprendizagem totalmente tecnológica” afirmou a diretora de projetos, Rosangela Alvarenga Morassutti.

O prefeito Sérgio Onofre, acompanhado do secretário da pasta, Luiz Roberto dos Santos, também acompanhou a entrega da premiação. “Um momento muito bacana. Que tem o envolvimento dos alunos, professores e pais. Vocês nos trouxeram muito orgulho. Continuem trilhando este caminho com muita sabedoria e dedicação”, finalizou.

Participaram também os vereadores Márcio Nickenig, Marilsa Staub, Marcelo Júnio e Meyre Farias.