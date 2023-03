Arapongas: prefeitura faz operação de limpeza em casa de 'acumulador'

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, através de uma ação integrada entre a Secretaria Saúde, Controle de Endemias, Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), Guarda Municipal - através da Guarda Ambiental - e Codar, começou na última quarta-feira (8) um mutirão de limpeza em uma residência localizada na Vila Bernardes.

Um grande acúmulo de lixo e entulhos foi removido de todo o quintal e também de dentro da residência. Para se ter ideia do volume, até mesmo um veículo foi encontrado embaixo do lixo. A equipe relatou condições insalubres no interior do imóvel – local onde reside um senhor de 74 anos, classificado como “acumulador”. A retirada do lixo do local mobilizou 12 pessoas durante o dia todo.

Os serviços seguem ainda nesta quinta-feira, 09. Conforme o Controle de Endemias, até agora 21 caminhões de entulho foram recolhidos. Todos os cômodos da residência já foram esvaziados. A estimativa é de que se chegue a 30 caminhões de entulhos retirados. Agora, a equipe concentra os serviços na área externa. O local já vinha sendo monitorado pelo departamento.

fonte: Prefeitura de Arapongas A equipe relatou condições insalubres no interior do imóvel

“Este já era um ponto estratégico, com a visita dos nossos agentes de combate a endemias, realizada a cada 15 dias. Contudo, a situação saiu do limite e tivemos que atuar desta forma”, falou Pardini. O proprietário chegou a ser notificado e autuado. Uma equipe especializa, composta por psicóloga, assistente social e agentes de Saúde da Família também estão presentes, dando suporte e orientações ao morador. Todo o lixo será devidamente descartado.

