Arapongas: Prefeito Sérgio Onofre vistoria obras na área da educação

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanha da secretária da Educação, Cristiane Rosseti

Nesta quarta-feira (20), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado da secretária da Educação, Cristiane Rosseti, esteve na obra de construção da Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, no Jardim Caravelle, e também no Colégio Estadual construído na região sul, que levará o nome da ex-vereadora e ex-deputada estadual Irondi Pugliesi.

A primeira está com 50% da obra executada, onde as equipes realizam a parte de cobertura, finalização da etapa elétrica e de infraestrutura hidráulica. Além disso, a fase de reboco foi concluída. A quadra esportiva também está em ritmo de finalização, segundo os responsáveis pela obra.

A segunda instituição, na Zona Sul, está com a estrutura concluída, faltando apenas a finalização das ligações elétricas. “Queremos inaugurá-las o quanto antes, trazendo mais qualidade de ensino, com espaços amplos e completos para os nossos alunos. Temos acompanhado tudo de perto e pedido celeridade nos serviços”, disse Onofre.

Ele frisa que ambas as instituições devem ser inauguradas ainda neste ano.





ESTRUTURAS

A Escola do Jardim Caravelle conta com um projeto específico e a estrutura inclui 12 salas de aula, ginásio coberto com quadra poliesportiva – padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), auditório, biblioteca, sala de informática, laboratórios, área administrativa, pátio coberto, refeitório, banheiros (feminino e masculino) e rampas de acessibilidade.

O espaço educacional contará com capacidade para atender os alunos em período integral, beneficiando estudantes que moram no Jardim Aeroporto, Jardim Primavera e bairros adjacentes. Além disso, Onofre acrescenta que durante a reforma da Escola Municipal Joarib Grilo, do Jardim Primavera – projeto já anunciado - os alunos serão direcionados para o novo prédio do Jardim Caravelle, até o término dos serviços. São investidos R$ 4,7 milhões para a Escola do Caravelle.

Já na Zona Sul, o novo colégio estadual visa atender os moradores do Conjunto Alto da Boa Vista, São Bento, Jardim Planalto, Casa da Família II, Conjunto São Bento e Conjunto Palmares, entre outros. A proposta da administração é de que a Escola Estadual do Alto da Boa Vista funcione com uma disciplina cívico-militar.

O Colégio está localizado em terreno na Rua Tanatau, ao lado do 18 Horas Antônio J. Marques. A obra tem 3,7 mil m² de área construída, em um projeto que conta com a construção de 20 salas de aula, área administrativa, biblioteca, laboratórios, sala ambiente, cozinha, refeitório, banheiros e ginásio com quadra poliesportiva. Investimento de R$ 5,7 milhões. O local já conta com mobiliários e utensílios necessários para o funcionamento.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

