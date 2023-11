Arapongas: prazo para adesão ao Refis termina nesta quinta-feira (30)

A Prefeitura de Arapongas (PR) comunica que termina nesta quinta-feira (30) o prazo para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal 2023 (Refis). Por conta disso, a sala de recepção do Departamento de Tributação tem ficado completamente lotada nos últimos dias. “Nós alertamos, mas infelizmente é uma característica de boa parte da população, que deixa sempre para os últimos dias”, afirma Orlando Bieleski, diretor do Departamento de Tributação.

continua após publicidade

O Refis 2023 dispõe sobre a concessão de benefícios para pagamento de créditos tributários e não tributários pertencentes ao Município. O projeto, enviado pelo prefeito Sérgio Onofre à Câmara, atendeu a um apelo da própria população. “O Município tem um volume significativo de tributos em atraso, sobretudo os que foram constituídos até 31 de dezembro de 2022. A lei facilita a vida dos contribuintes interessados em regularizar sua situação junto à Prefeitura, seja pagando à vista ou de forma parcelada com descontos, evitando assim a cobrança judicial”, informou o prefeito na justificativa. Os descontos não implicam em redução do crédito principal, mas incidem apenas sobre as multas e juros com o fim de facilitar e estimular o pagamento.

- LEIA MAIS: Chegada do Papai Noel e estreia da iluminação acontece neste domingo

continua após publicidade

Pela lei, podem ser pagas ou parceladas as dívidas de pessoas físicas ou jurídicas, inscritas ou não em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento. Para o pagamento à vista, o desconto será de 100% das multas e juros; em até seis parcelas, desconto de 90%; em até 12 vezes, desconto de 80%; em 24 parcelas, desconto de 50% e em até 36 meses, desconto de 30%. Ainda conforme a lei, cada parcela não poderá ser inferior a R$ 80 para pessoa física ou R$ 200 para pessoa jurídica.

Os pedidos por um novo REFIS cresceram na Prefeitura em função de outros municípios da região, como Londrina e Apucarana, terem adotado mais uma vez o procedimento neste ano. O prefeito Sérgio Onofre argumenta que a economia ainda se ressente dos danos causados pela pandemia. “A gente sabe que muitas famílias querem estar em dia com o Prefeitura, porém não estão conseguindo porque precisam escolher entre pagar imposto ou arcar com as despesas básicas. O REFIS é a mão amiga do Poder Público estendido para essas pessoas, que também precisam pagar seus tributos para não ter o ajuizamento da dívida”, finaliza o prefeito.

Siga o TNOnline no Google News